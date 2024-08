Alertă aeriană în Ucraina: Explozii puternice s-au auzit în Kiev și Harkov. „Rămâneţi în adăposturi"

Mai multe explozii au zguduit capitala ucraineană, Kiev, luni noaptea, precum și orașul Harkov, al doilea ca mărime din țară, după ce sirenele de raid aerian au fost declanșate. Autoritățile din Kiev au anunțat că unitățile de apărare aeriană au interceptat rachetele lansate, iar momentan nu sunt raportate pagube sau victime. În schimb, în Harkov, o clădire a fost avariată și a izbucnit un incendiu, conform Ukrainskaia Pravda.

Exploziile s-au auzit la scurt timp după ora locală 23:00 (20:00 GMT) şi o traiectorie luminoasă care părea că provine de la un tir de rachetă al apărării antiaeriene era vizibilă pe cer.

Serhii Popko, şeful autorităţii militare din Kiev, a declarat că, potrivit rapoartelor preliminare, nu au existat pagube sau victime.

„Apărările antiaeriene funcţionează la Kiev. Rămâneţi în adăposturi", a declarat primarul capitalei ucrainene Vitali Klitschko pe Telegram. Potrivit unui jurnalist, cinci explozii puternice au fost auzite în cartierul Pozniaky, estul oraşului.

? There are huge explosions in Kiev and the suburbs.



One of the arrivals was recorded in Brovary, Kiev region. Sources in #Ukraine report a powerful explosion in the area of ​​the terminal shopping center, not far from which there is a military enterprise. pic.twitter.com/tXVViDqApx