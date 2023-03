Alertă de atac terorist la Viena. Autoritățile suspectează o motivație islamistă

O postare pe Twitter a instituției menționate face referire la un posibil atac islamist.

"Serviciile noastre de informați au motive să creadă că se pregătește la Viena un atac terorist cu motivație islamică. Ca măsură de precauție, punctele nevralgice de interes au fost plasate sub protecție sporită de forțele polițienești uzuale și speciale.

În acest moment, nu putem să prognozăm cât timp vor fi în vigoare aceste măsuri de protecție. Dacă apare un pericol iminent într-o anumită locație, vom emite imediat un avertisment", se spune în mesajul distribuit pe Twitter.

#W1503 Our intelligence services have reason to believe that an assault with an islamistic motive is planned to be carried out in Vienna. As precautionary measure neuraligic points of interest have been put under increased guard by regular & special operation police forces. 1/2