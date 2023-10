Alertă cu bombă în Varșovia. Un bărbat amenință că se va arunca în aer

Bărbatul s-a urcat pe monumentul dedicat tragediei din Smolensk și amenință că se aruncă în aer.

Susține că are asupra lui o bombă, iar autorităţile au blocat întreaga zonă.

Poliţia a închis străzile din jur și a adus o mașină blindată la faţa locului.

Forțele speciale au evacuat zona centrală a orașului.

Major police deployment in central Warsaw with reports that this man is claiming he has a bomb. Reasons unclear. Streets around are all blocked off. pic.twitter.com/HzyzRcXElN