Alertă cu bombă în Londra! Poliţia a arestat un bărbat - VIDEO

Poliţia londoneză a anunţat vineri că a reţinut un individ care pretindea că deţine o bombă, la gara Charing Cross, aflată în centrul capitalei Marii Britanii, relatează site-ul agenţiei Reuters.

„Un bărbat care pretindea că deţine o bombă la #CharingCross a fost arestat. Încercăm să deschidem staţia cât mai curând posibil”, a anunţat poliţia britanică pentru Transporturi.

Câţiva martori au postat pe reţelele sociale fotografii în care mai mulţi ofiţeri se aflau la gară.

