Alertă în Thassos din cauza incendiilor. Turiştii din mai multe zone, evacuaţi. Oamenii refuză însă să plece mai devreme din vacanţă

Pentru siguranță, autoritățile elene au dispus evacuarea locuitorilor și a turiștilor din zona Kinira a insulei Tassos, care este în luna august la un grad de ocupare de aproape 100 %.

Din oră în oră s-au suplimentat atât numărul de autovehicule, cât și numărul de pompieri care au putut acționa terestru. Pentru că au venit foarte mulți de pe continent, au început să lucreze pe rând, la început 5 avioane și 5 elicoptere, după care s-a ajuns la peste 16 aeronave, peste 180 de pompieri.

"Am decis să mă mai bucur de ultimele zile rămase"

Aflată în vacanţă pe insula problemă, bloggeriţa Ioana Marinescu a declarat că nu se simte în pericol şi nu îşi va scurta vacanţa din cauza incendiilor din zonă.

"Nu știu dacă oamenii s-au decis sau nu să părăsească Tasos-ul, dar înțeleg că nu este recomandat să se facă acest lucru pentru că se aglomerează feribotul. Este nevoie ca și acesta să fie lăsat liber pentru accesul mașinilor de pompieri.

Eu nu am decis să plec mai devreme. Oricum, mai am destul de puțin de stat în vacanță și am decis să mă mai bucur de ultimele zile rămase.", a spus Ioana Marinescu pentru Antena 3.

Grecia este mistuită de incendii în fiecare vară, iar turiştii sunt obişnuiţi cu un asemenea risc.