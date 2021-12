Purtătoarea de cuvânt a lui Boris Johnson și-a dat demisia, în lacrimi, după scandalul petrecerii de Crăciun din Downing Street 10, în plină pandemie

Imaginile, obținute și difuzate de postul ITV au fost filmate anul trecut, când Stratton îndeplinea funcția de secretar de presă al premierului britanic.

În secvențele de la momentul respectiv, ea râde pe seama unei petreceri de Crăciun care ar fi fost organizate de personalul de la cabinetul lui Boris Johnson într-un moment când erau în vigoare restricții dure: oamenilor li se cerea să lucreze de acasă iar adunările, inclusiv petrecerile de Crăciun, erau interzise.

În plus, vaccinurile anti-COVID încă nu erau accesibile populației generale.

ITV relatează că filmarea surprinde o repetiție din 22 decembrie pentru o serie de briefing-uri zilnice de presă, pe care Stratton trebuia să le susțină, proiect care a fost în cele din urmă abandonat.

Petrecerea invocată de participanții la repetiție ar fi avut loc cu patru zile înainte.

Ed Oldfield, consilier al prim-ministrului, poate fi auzit întrebând:

"Am văzut pe Twitter că a fost o petrecere de Crăciun în Downing Street (nr. 10, unde se află biroul premierului, n.r.), recunoașteți aceste relatări?"

"M-am dus acasă", spune Stratton, râzând și cerându-le colegilor să aștepte, în timp ce pare să se gândească la un răspuns.

Ea dă impresia că nu-și găsește cuvintele, în timp ce emite sunete precum "ăă, oh, hm" și își rotește ochii prin încăpere.

După o pauză lungă, Oldfield continuă: "Ar fi de acord premierul să îngăduie o petrecere de Crăciun?"

Stratton râde, privind în jos, înainte de a spune: "care este răspunsul?"

Cei prezenți încearcă, aparent, să o ajute pe secretara de presă a lui Boris Johnson să formuleze un răspuns.

"N-a fost o petrecere, a fost (o reuniune) cu brânză și vin", spune cineva.

"E ok răspunsul?" întreabă Stratton, la care persoana care a făcut sugestia spune că a fost o glumă.

Ea conchide că "a fost o întâlnire de afaceri" și își avertizează colegii că repetiția este înregistrată, menționând printre râsete că "această petrecere fictivă a fost o întâlnire de afaceri și nu s-a respectat distanțarea socială".

Reportajul ITV, care conține secvențele descrise mai sus, în continuare.

Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat "furios" după apariția înregistrării și a anunțat o investigație menită să stabilească dacă regulile au fost încălcate de către membrii staff-ului său.

Furia lui Johnson a produs rapid consecințe: Allegra Stratton a anunțat că demisionează din funcția de consilier al lui Johnson.

Într-o declarație făcută în lacrimi, în fața casei sale, ea a spus:

"Poporul britanic a făcut sacrificii imense în lupta împotriva COVID-19 și mi-e teamă că remarcile făcute de mine îi pot distrage pe oameni de la această luptă.

Comentariile mele au lăsat impresia că minimalizează regulile pe care oamenii făceau totul pentru a le respecta.

Aceasta nu a fost niciodată intenția mea. Voi regreta aceste remarci pentru tot restul zilelor și vă prezint scuzele mele profunde pentru ele.

Celor care ați pierdut ființe dragi, ați îndurat singurătatea insuportabilă și v-ați luptat pentru afacerile voastre vă transmit regretele mele iar în această după-amiază îmi ofer demisia primului ministru".

"I will regret those remarks for the rest of my days".



In an emotional speech, Allegra Stratton offers her "profound apologies" to those affected by her comments after footage emerged of her joking about a Downing Street Christmas party last year.https://t.co/auPWyVtLyp pic.twitter.com/0rqQjgXqKQ