Cinci alpiniști ruși au murit după ce au fost prinși într-o furtună de zăpadă

Din cei 19 alpiniști, câți au pornit în expediție, doar 14 au putut fi salvați. Grupul a fost surprins de o furtună puternică de zăpadă la 5.300 metri altitudine și temperaturi de minus 20 de grade celsius.

Ei au trimis un mesaj SOS joi la ora 17.00.

Moscow Times scrie că o femeie din grup s-a simțit rău în timpul ascensiunii, așa că a renunțat și a decis să coboare cu unul dintre ghizi. Ulterior ea a murit ”în brațele ghidului”, a spus compania care a organizat expediția.

Operațiunea de extragere a acestora a fost îngreunată de condițiile meteo nefavorabile, iar unul dintre alpiniști și-a fracturat piciorul în timp ce cobora de pe munte.

Unsprezece supraviețuitori au fost spitalizați,cu degerături, iar doi dintre ei sunt în stare proastă la reanimare, potrivit Ministerului Sănătăţii din Kabardino-Balkaria.

Vîrful Elbrus, din Caucazul de Nord, are 5.642 de metri, fiind cel mai înat din Europa.

Five climbers died after getting caught in a sudden snowstorm on Russia's Mount Elbrus, according to officials. The other 14 members of the party were rescued https://t.co/1Cocm29apM pic.twitter.com/3Z5iHAGCc7