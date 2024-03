Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a asistat la discursul lui Joe Biden: "Are mereu un cuvânt bun despre România"

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a asistat la discursul lui Joe Biden despre starea naţiunii, despre care spune că este un apel la trezire pentru cei care încă mai cred că pacea poate exista fără luptă și fără costuri.

Sursa foto: Andrei Muraru/Facebook

"Let’s remember who we are! - a fost laitmotivul discursului despre starea națiunii la care am asistat, în Congresul american.

Am remarcat în mod deosebit plasarea la început a nevoii de a sprijini Ucraina și un mesaj puternic pentru întărirea NATO, arătând pericolul în care se află Europa în fața terorii rusești și hotărârea neclintită de a-l înfrunta: "Nu vom pleca. Nu ne vom închina", a spus președintele Joe Biden.

În multe locuri, discursul liderului SUA a fost un apel la trezire pentru cei care încă mai cred că democrația și pacea pot supraviețui fără luptă și fără costuri: "History is watching!".

Și România este acum de partea bună a istoriei. O știe prea bine și președintele Biden, care are mereu un cuvânt bun despre România, așa cum mi-a transmis la finalul discursului din congres", a scris Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, vineri, pe Facebook.