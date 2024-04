"Încă nu e prea târziu pentru ca Ucraina să învingă!" | Jens Stoltenberg, Secretarul General al NATO, vizită-surpriză la Kiev

Stoltenberg a publicat pe contul său de pe rețeaua X o imagine în care este întâmpinat, luni, de președintele Volodimir Zelenski în capitala ucraineană.

"Situația este dificilă, dar nu este prea târziu pentru ca Ucraina să învingă, în timp ce ajutorul suplimentar este pe drum. NATO își intensifică demersurile pe termen lung și pune Ucraina pe un drum ireversibil către alianță", a scris Stoltenberg drept comentariu la fotografia sa cu Zelenski.

Presa internațională notează că vizita sa în Ucraina este a treia a de la începutul invaziei ruse din februarie 2022.

Stoltenberg a ajuns la Kiev cu trenul, ca mulți alți oficiali occidentali.

Important to visit Kyiv again and meet with President @ZelenskyyUa. The situation is difficult, but it is not too late for #Ukraine to prevail – and more support is on the way. #NATO is also stepping up for the long haul, putting Ukraine on an irreversible path to the Alliance. pic.twitter.com/VbY1F8fBMR