După bombardamentele din Kabul, nu or să poată fi evacuați toți americanii

Sursa a spus pentru Fox news că sute de luptători ISIS-K au răma în vecinătatea aeroportului din Kabul, și că atacurile vor continua.

”Militarii continuă să se retragă și să plece din aeroport.

Mai mult ca sigur mulți dintre ei vor rămâne în urmă”, a spus sursa.

Aceasta a mai adăugat că probabil americanii vor fi extrași fie prin negocieri cu talibanii fie prin metode neconvenționale.

"Military continues to retrograde and depart [the] airport," the source told Fox News. "Almost a certainty that Americans will be left behind."

În plus, Fox News au aflat că talibanii nu mai lasă afganii să treacă prin culoarul spre aeroport, ci doar americani.

”Deși acum, americanii se țin departe din cauza ISIS-K”, a mai spus sursa.

