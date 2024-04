Ana-Maria, o tânără însărcinată, a dispărut după ce s-a urcat într-o maşină la ocazie

Ana-Maria Guja, o tânără în vârstă de 19 ani, însărcinată în şase luni, este dispărută de şase zile, după ce s-a urcat într-o maşină la ocazie.

Sursa foto: echipa.md

Tânăra, originară din satul Susleni, raionul Orhei din Republica Moldova, a dispărut fără urmă pe data de 12 aprilie, atunci când a urcat într-o maşină la ocazie, pe o stradă din oraşul Orhei.

Ana-Maria Guja, elevă la Colegiul Pedagogic Orhei, a fost văzută pentru ultima dată vineri, 12 aprilie, în jurul orei 20.00, atunci când revenea de la muncă, în sectorul Nistreana, acolo unde făcea meditaţii cu un copil.

În ziua dispariției, tânăra se întorcea de la muncă spre cămin, iar iubitul ei, Ion Mocan, își rugase un prieten să o ia pe fată cu mașina de la o stație pe strada 31 August din Orhei. Ana-Maria i-a trimis iubitului ei un mesaj scurt pe WhatsApp în care l-a anunţat că s-a urcat într-o maşină, însă prietenul acestuia nu a găsit pe nimeni atunci când a ajuns în locul indicat.

În galeria foto de mai jos puteţi găsi mai multe imagini cu Ana-Maria Guja, tânăra dispărută

"Am sunat eu un băiat din oraș de aici și i-am zis: te rog frumos du-te și o ia pe Ana și du-o la cămin. La și 57 de minute îi scriu mesaj Anei să îmi scrie când urcă în mașină. Ea îmi scrie 'bine' și la și 59 de minute ea scrie: 'eu m-am urcat'. Eu când văd mesajul pe interfață la telefon și peste 5 minute mă sună băiatul cela și îmi spune că nu e nimeni la oprire. Cum nu e nimeni dacă ea mi-a scris mesaj că a urcat în mașină și el îmi zice că eu îs aici la oprire și nu e nimeni. I-am scris repede mesaj. Am întrebat-o: 'unde ai urcat?'. Nu a văzut mesajul. Am sunat-o pe WhatsApp, nu mi-a răspuns. Am sunat-o la număr a mers un beep și au închis cu totul", a declarat Ion Mocan, iubitul Anei, într-un interviu pentru canal5.md.

Potrivit semnalmentelor oferite de Poliţie, Ana-Maria Guja are înălțimea de 1.65m, părul șaten și ochii căprui.

În momentul dispariției, ea purta pantaloni negri, tricou de culoare albă și o bluză neagră.