Antena 3 CNN Externe Anchetă uriaşă în Serbia după alegeri. Şi ambasadorul din România este acuzat că a încercat să saboteze votul

Anchetă uriaşă în Serbia după alegeri. Şi ambasadorul din România este acuzat că a încercat să saboteze votul

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 21:53 27 Oct 2026 Modificat la 21:53 27 Oct 2026
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sârbi la Belgrad
Sârbii au ieşit pe străzi la Belgrad după încheierea votului. Foto: Captură rețele sociale.

Parchetul sârb a anunţat marţi că a deschis o anchetă care vizează un ministru din guvern şi mai mulţi diplomaţi, aceştia fiind acuzaţi de obstrucţionarea procesului de vot în timpul alegerilor parlamentare de duminică, scrutin în cadrul căruia opoziţia a obţinut victoria în faţa naţionalistului Aleksandar Vucic, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Printre persoanele suspectate de abuz în serviciu se numără ministrul de externe în exerciţiu, Marko Djuric, trei angajaţi ai ministerului, precum şi ambasadori acreditaţi în Australia, Bulgaria, Canada, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, Franţa, România, Slovacia şi Elveţia.

Cetăţeni sârbi care locuiesc în străinătate au reclamat lipsa secţiilor de votare în apropierea locuinţelor lor, mulţi fiind nevoiţi să parcurgă sute sau chiar mii de kilometri pentru a-şi exercita dreptul la vot.

Parchetul pentru combaterea criminalităţii organizate a precizat marţi că a "dispus imediat poliţiei să colecteze informaţii şi să efectueze verificări urgente".

Peste 100.000 de cetăţeni sârbi s-au înregistrat pentru a vota din străinătate la alegerile de duminică - un număr de trei ori mai mare decât cel înregistrat la scrutinul anterior, din 2023.

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Etichete: Serbia Belgrad diaspora

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