Andrej Babis, prim-ministrul ceh, a negat acuzațiile în cazul ”Pandora Papers”: „Erau banii mei”

Ancheta internațională a dat publicității aproximativ 12 milioane de documente, de la 14 societăţi de servicii financiare. Actuali și foști politicieni, celebrități și oameni de afaceri sunt vizați de investigația la care au participat circa 600 de jurnaliști.

Peste 29.000 de societăţi offshore au fost scoase la iveală. Prim-ministrul ceh Andrej Babis este acuzat că ar fi cumpărat castelul Bigaud din Franța, prin intermediul unor asemenea companii offshore.

Prețul de achiziție al proprietății respective s-a ridicat la 22 de milioane de euro. Raportul nu precizează dacă s-a comis vreo ilegalitate cu privire la această tranzacție.

Andrej Babis, într-o dezbatere televizată găzduită de CNN Prima News, a subliniat că toate acțiunile sale au fost perfect legale. Acesta a transmis că este o încercare de discreditare a sa, înainte de alegeri.

”Este la fel ca în 2017. La acel moment, am fost acuzat că nu am bani transparenți pentru obligațiuni. Am făcut un audit atunci pentru a arăta publicului că a fost o minciună. Am dovedit originea banilor. Înțeleg că se va întâmpla din nou înainte de alegeri," a spus acesta.

”Banii au plecat de la o bancă cehă, au fost impozitaţi, erau banii mei şi s-au întors la o bancă cehă,” a precizat premierul ceh, aflat în plină campanie pentru alegerile din 8-9 octombrie.

Mai multe probleme cu legea pentru prim-ministrul ceh

Andrej Babis este fondatorul Agrofert, un imperiu agricol, alimentar, chimic şi media. Acesta a intrat în politică în anul 2011, fondând un nou partid, ANO, care se angaja să lupte împotriva corupției.

În anul 2014 a devenit ministru de Finanțe, iar în 2017 a fost numit premier. La acel moment, înainte de a se instala în funcție, politicianul a transferat activele Agrofert la două entităţi de tip fond fiduciar (entităţi legale ce deţin bunuri şi proprietăţi în numele unei alte persoane sau organizaţii).

Ulterior, Babej a fost vizat de o anchetă penală, fiind acuzat că ar fi primit in mod ilegal o subvenție UE. Mai exact, politicianul ar fi ascuns dreptul de proprietate asupra unui proiect de construire a unui centru de conferinţe şi agrement, pentru ca respectivul proiect să se încadreze.

Premierul ceh a negat comiterea vreunei ilegalități și în acest caz. Procurorii vor hotărî în următoarele săptămâni dacă vor continua cercetările sau vor renunța la acuzații.

Mai mult, în luna aprilie a acestui an, un audit al Comisiei Europene a arătat că legătura lui Babis cu Agrofert, care a primit subvenţii europene pentru dezvoltare în timp ce premierul era în funcție, a fost un conflict de interese. El a negat aceste lucruri, afirmând că prin plasarea activelor sale în fonduri fiduciare a îndeplinit cerințele legale.

