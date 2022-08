Anthony Fauci se retrage din guvernul american după decenii de serviciu public ca expert în boli infecțioase

Anthony Fauci are peste cinci decenii de activitate în serviciul public.

"Anunţ astăzi că voi demisiona din funcţiile de director al Institutului Naţional privind Alergiile şi Bolile Infectioase, de şef al Laboratorului de Imunoreglementare şi de consilier medical şef al preşedintelui Joe Biden. Voi renunţa la aceste funcţii în decembrie anul acesta pentru a continua un nou capitol al carierei mele", a transmis dr. Anthony Fauci, într-un comunicat.

Anthony Fauci are 81 de ani. Îşi va părăsi atribuţiile oficiale în decembrie

Fauci a condus Institutul Naţional privind Alergiile şi Bolile Infectioase (NIAID) din anul 1984. S-a alăturat iniţial Asociaţiei Institutelor Naţionale de Sănătate în 1968, imediat după ce încheiase perioada de rezidenţiat medical.

În ultima perioadă, Anthony Fauci a fost şi consilier al preşedintelui Joseph Biden privind Situaţia Medicală, în contextul pandemiei.

Anthony Fauci a colaborat cu şapte preşedinţi americani, începând cu Ronald Reagan

Anthony Fauci a catalogat pandemia de coronavirus drept una dintre cele mai mari provocări din cariera sa. "A fost una dintre cele mai importante provocări cu care am fost nevoiţi să ne confruntăm şi cred că echipa mea şi cu mine - lăsăm istoria să judece - am avut o contribuţie majoră. Nu am făcut-o singuri, dar am avut un rol major în dezvoltarea de vaccinuri care au salvat milioane de vieţi", a afirmat Anthony Fauci.