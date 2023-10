Antony Blinken și-a costumat copiii în "Volodimir Zelenski" și i-a trimis să-l colinde pe Joe Biden, de Halloween

Micul Zelenski nu era singur, ci însoțit de sora sa, înfășurată în steagul Ucrainei.

Cei doi copii ai secretarului de stat american Antony Blinken l-au abordat pe liderul de la Casa Albă cu tradiționalul "trick or treat" (ne dați ori nu ne dați).

Presa internațională consemnează că Blinken, soția sa, Evan Ryan și cei doi copii ai cuplului au fost întâmpinați de președinte și de Prima Doamnă, Jill Biden, la petrecerea de Halloween organizată, luni, la Casa Albă.

Joe Biden a fost ceva mai puțin generos cu cei doi copii ai lui Blinken decât s-a dovedit cu adevăratul Volodimir Zelenski și cu Ucraina pe parcursul celor 20 de luni ale războiului declanșat de Rusia.

Liderul de la Casa Albă s-a limitat să le ofere micuților cadouri de sezon dintr-un coș împletit, după cum arată imaginile distribuite, între alții, pe rețelele sociale, de Anton Gherașcenko, un consilier al ministrului de Interne de la Kiev.

The children of US Secretary of State Antony Blinken trick-or-treat-ed yesterday dressed as President Zelenskyy and the Ukrainian flag.



They look amazing! Thank you, kids! pic.twitter.com/L6gH4LXlyg