Anunțul MAE, după tragedia feroviară din Spania. Autoritățile spaniole încă identifică victimele accidentului

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Urda, provincia Toledo, Spania, 28 octombrie 2027. Sursa foto: Agerpres Foto

Ministerul Afacerilor Externe din România anunță, miercuri, că până la această oră nu există informații despre eventuale victime cu cetățenie română în accidentul feroviar din Spania. Tragedia a avut loc în zona localităților Urda și Los Yébenes, unde două trenuri de călători s-au ciocnit. Sunt zeci de morți.

MAE anunță că până în prezent „nu a primit solicitări de asistență consulară”.

„În urma accidentului feroviar grav din Provincia Toledo din Spania, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, a făcut demersuri pe lângă autoritățile locale spaniole cu privire la obținerea de informații oficiale referitoare la cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile spaniole, în prezent se desfășoară încă operațiunile de acordare a primului ajutor și salvare.

Până la acest moment, Consulatul României de la Ciudad Real nu a primit solicitări de asistență consulară. Echipele diplomatice și consulare ale României în Spania sunt pregătite să acorde asistență consulară și sunt în dialog cu autoritățile locale, urmând să revenim cu informații actualizate”, se arată în comunicatul MAE.

Potrivit informațiilor transmise de serviciile de urgență din Castilla-La Mancha și preluate de presa spaniolă, cel puțin 50 de persoane au murit și peste 179 au fost rănite, acesta fiind bilanțul provizoriu.

Accidentul s-a produs în jurul orei 08:30, în zona dintre Mora și Urda, în provincia Toledo. Potrivit primelor informații citate de presa spaniolă, un tren de mare viteză AVE al companiei Renfe ar fi lovit din spate un tren Iryo.

echipă specializată în dezastre majore din cadrul Gărzii Civile se deplasează deja la locul accidentului, transmite publicația El Pais.