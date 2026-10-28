Accident feroviar grav în Spania. Două trenuri s-au ciocnit în Toledo: Două vagoane au căzut într-o râpă, sunt zeci de morți

3 minute de citit Publicat la 11:25 28 Oct 2026 Modificat la 11:36 28 Oct 2026

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Urda, provincia Toledo, Spania, 28 octombrie 2027. Sursa foto: X

Un accident feroviar grav a avut loc în Spania. Două trenuri de pasageri, unul operat de compania privată Iryo și celălalt de Renfe, s-au ciocnit miercuri dimineață, în zona localității Urda, din provincia Toledo. Două vagoane au căzut pe un terasament, în urma impactului. Circulația trenurilor de mare viteză între Madrid și Andaluzia a fost suspendată.

UPDATE 11:33 Protecția Civilă din Castilla-La Mancha, citată de presa spaniolă, ar fi confirmat cel puțin 46 de morți.

Nu există încă informații despre români în cele două trenuri. Potrivit surselor Antena 3 CNN, MAE face verificări consulare.

În prezent, la gara Atocha se pregătește o cameră pentru a ajuta familiile potențialelor victime și pe cele rănite în accident, potrivit viceprimarului orașului Madrid, Inmaculada Sanz, citat de El Pais. Personalul SAMUR (serviciul medical de urgență al orașului Madrid) este deja în drum spre instalarea sistemului de asistență, a explicat Sanz. Camera a fost pregătită la primul etaj al gării, cu acces restricționat doar membrilor familiei.

UPDATE 11:30 Cele mai pesimiste temeri se confirmă. Serviciile de urgență din Castilla-La Mancha anunță că cel puțin 39 de persoane au murit în coliziunea dintre cele două trenuri, produsă între Los Yébenes și Urda, în provincia Toledo, potrivit Antena 3 Espana. Membri ai Guardia Civil aflați la fața locului au confirmat că există mai multe persoane decedate.

Primele indicii privind accidentul feroviar sugerează că un tren AVE al companiei Renfe ar fi putut lovi din spate un tren Iryo. Impactul ar fi provocat deraierea a două vagoane ale trenului Iryo, potrivit unor surse din cadrul Ministerului Transporturilor.

Știrea inițială: Presa spaniolă relatează despre posibile victime decedate, însă bilanțul nu a fost confirmat oficial în informațiile disponibile.

Accidentul a declanșat o amplă operațiune de salvare, coordonată de serviciile de urgență din regiunea Castilla-La Mancha. La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri din zonele Alcázar de San Juan și Orgaz, echipe de Protecție Civilă și două unități mobile de terapie intensivă, precum și trei elicoptere medicale.

Unii martori vorbesc despre „mulți morți” și o situație „îngrozitoare” la fața locului.

Potrivit publicațiilor spaniole Telecinco, laSexta și Onda Cero, care citează informații ale serviciilor de urgență și ale administratorului infrastructurii feroviare, Adif, accidentul s-a produs în zona stației feroviare din Urda, în apropiere de Los Yébenes.

?ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

Două vagoane au căzut pe un terasament

Primele relatări despre accident indică faptul că două vagoane au căzut pe un terasament, ceea ce a complicat intervenția echipelor de salvare.

Presa spaniolă a publicat și mărturii ale unor persoane aflate în zonă, care au relatat despre posibile decese. Numărul persoanelor decedate sau rănite nu era însă confirmat printr-un bilanț oficial complet în informațiile disponibile.

Echipele de intervenție continuă operațiunile pentru evaluarea situației, acordarea primului ajutor și evacuarea persoanelor afectate.

Circulația trenurilor de mare viteză, suspendată

Administratorul infrastructurii feroviare din Spania, Adif, a anunțat suspendarea circulației pe linia de mare viteză Madrid–Andaluzia în urma accidentului.

Măsura afectează una dintre principalele legături feroviare ale Spaniei, utilizată de călătorii care circulă între Madrid și orașe din sudul țării, inclusiv Sevilla.

Potrivit presei spaniole, Renfe a anunțat facilități pentru pasagerii afectați, inclusiv posibilitatea modificării sau anulării gratuite a biletelor. Până la ultimele informații disponibile, nu fusese comunicată o oră certă pentru reluarea circulației.

Ce spun autoritățile și presa locală

Publicația regională Somos Castilla-La Mancha a relatat despre mobilizarea a trei elicoptere medicale și a două unități mobile de terapie intensivă, citând serviciile regionale de urgență.

LaSexta și Onda Cero au relatat despre cele două vagoane căzute pe terasament și despre întreruperea traficului feroviar. Telecinco a publicat, la rândul său, informații despre accident și mărturii ale unor persoane aflate în apropierea locului incidentului.

Deși presa spaniolă a relatat despre posibile victime decedate, autoritățile nu au confirmat încă un bilanț oficial complet al victimelor.

Cauza coliziunii nu este cunoscută

Până în prezent, nu a fost comunicată o cauză oficială a accidentului. Nu se știe dacă impactul a fost provocat de o problemă de semnalizare, o defecțiune tehnică, o eroare umană sau de alte circumstanțe.

Stabilirea cauzelor va necesita analiza datelor tehnice ale trenurilor și a sistemelor de siguranță feroviară, precum și reconstituirea evenimentelor care au precedat coliziunea.

Autoritățile urmează să clarifice bilanțul victimelor, împrejurările exacte ale accidentului și durata suspendării circulației pe ruta Madrid–Andaluzia.