Primele imagini de după accidentul feroviar tragic din Spania: Sunt sute de victime, după ce două trenuri de călători s-au ciocnit

2 minute de citit Publicat la 12:23 28 Oct 2026 Modificat la 12:47 28 Oct 2026

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Urda, provincia Toledo, Spania, 28 octombrie 2027. Sursa foto: Agerpres Foto

Un accident feroviar grav s-a produs miercuri în provincia Toledo, din Spania, unde două trenuri de călători, unul operat de compania Iryo și celălalt de Renfe, s-au ciocnit în zona localităților Urda și Los Yébenes. Primele imagini de la fața locului arată amploarea intervenției, după ce mai multe vagoane au deraiat, iar echipele de salvare au fost mobilizate pentru a ajunge la pasagerii afectați.

Potrivit informațiilor transmise de serviciile de urgență din Castilla-La Mancha și preluate de presa spaniolă, cel puțin 50 de persoane au murit și peste 179 au fost rănite, acesta fiind bilanțul provizoriu.

Autoritățile urmează să clarifice numărul total al victimelor și al persoanelor rănite.

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Mai multe vagoane au deraiat în urma impactului

Accidentul s-a produs în jurul orei 08:30, în zona dintre Mora și Urda, în provincia Toledo. Potrivit primelor informații citate de presa spaniolă, un tren de mare viteză AVE al companiei Renfe ar fi lovit din spate un tren Iryo.

Informația privind mecanismul impactului a fost atribuită unor surse din cadrul Ministerului Transporturilor din Spania. Circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

Membri ai Guardia Civil aflați la fața locului au transmis că cel puțin patru vagoane s-au răsturnat și că există mai multe persoane decedate. Informațiile despre numărul vagoanelor afectate provin din relatările inițiale ale forțelor de intervenție.

Intervenție de amploare la locul accidentului

Serviciile de urgență au mobilizat pompieri, echipaje medicale, unități mobile de terapie intensivă și elicoptere medicale pentru salvarea pasagerilor și transportarea răniților la spitale.

Echipele de intervenție au acționat pentru evaluarea situației din trenuri, evacuarea persoanelor și acordarea primului ajutor. Operațiunile au loc în condițiile în care mai multe vagoane au ieșit de pe șine, iar accesul la unele dintre zonele afectate poate fi dificil.

Imaginile apărute în presa spaniolă surprind garniturile avariate și amploarea mobilizării de la fața locului. Fotografiile distribuite de publicații trebuie diferențiate de materialele publicate direct de autorități, în funcție de sursa indicată pentru fiecare imagine.

Circulația trenurilor de mare viteză, suspendată

Administratorul infrastructurii feroviare din Spania, Adif, a suspendat circulația în ambele sensuri pe linia de mare viteză Madrid–Andaluzia, în urma accidentului.

Măsura afectează una dintre principalele rute feroviare ale țării și poate provoca întârzieri, anulări și modificări ale călătoriilor programate.

Renfe a anunțat facilități pentru pasagerii afectați, inclusiv posibilitatea modificării sau anulării gratuite a biletelor, potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă.

Ancheta trebuie să stabilească de ce s-au ciocnit trenurile

Deocamdată, cauza accidentului nu a fost stabilită oficial. Primele informații sugerează că trenul AVE ar fi putut lovi din spate garnitura Iryo, însă anchetatorii trebuie să stabilească succesiunea exactă a evenimentelor și circumstanțele care au dus la coliziune.

Vor trebui analizate datele tehnice ale trenurilor, sistemele de semnalizare și condițiile de circulație din momentul accidentului.

Autoritățile spaniole sunt așteptate să comunice noi informații despre bilanțul victimelor, starea persoanelor rănite și cauzele producerii tragediei.