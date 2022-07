”Apocalipsa meteo”, anunțată pentru 2050, vine chiar acum! Avertismentul directorului ANM, Elena Mateescu

Meteorologii de la Institutul Național de Meteorologie al Marii Britanii au decis în vara lui 2020 să realizeze un "scenariu climatic" și să emită o prognoză de temperatură pe termen foarte lung - trei decenii, mai exact.

Practic, oamenii de știință au încercat, pe baza modelelor matematice, să estimeze cum va fi vremea în Regatul Unit pe data de 23 iulie 2050.

Realitatea le-a luat-o însă cu mult înainte: modelul climatic creat pentru 23 iulie 2050 va deveni însă realitate pe 19 iulie 2022, cu 28 de ani mai devreme.

Stare de urgență în Marea Britanie din cauza temperaturilor ridicate. La Londra, maximele vor ajunge la 40 de grade, cele mai mari din istorie raportate la măsurători.

Avertismentul directorului ANM, Elena Mateescu

Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat fenomenul și spune că acest val de caniculă se va resimți și în România.

”Vorbim de scenarii climatice previzibile, în contextul în care acestea se realizează până în jurul perioadei 2030-2050. De altfel, dacă ne uităm și pe site-ul Organizației Meteorologice Mondiale, o să găsim încă din decembrie 2014 astfel de informații prin care suntem pregătiți să prezentăm vremea în viitorul 2030-2050, în condițiile în care temperatura medie anuală a aerului va putea crește cu mai mult de 4 grade față de perioada preindustrială.

Vorbim de acest episod de val de caniculă persistent în Europa de Sud, Sud-Est, care urmează a înregistra un vârf și în zona țării noastre începând de joi, cu temperaturi în creștere la 37-38 de grade în bună parte din țară, în regiunile extracarpatice, în zonele de câmpie și mai ales vineri, sâmbătă, duminică, luni și marți, pentru că anticipăm și la nivelul țării noastre că vârful acestui val de căldură se va putea înregistra și în zona țării noastre, la acest sfârșit de săptămână și debutul săptămânii viitoare.

Ne așteptăm să avem și în zona țării noastre, la început, valori de 38 de grade la umbră, după care, cu siguranță, este posibil să înregistrăm și 39, dar cu siguranță temperaturile resimțite vor fi cu mult mai mari - 42 posibil spre 44 de grade.

Cu siguranță, vă spunem miercuri dimineață, vom interveni și vom elabora o alertă meteorologică în acest sens, urmând ca din aproape în aproape să urmărim ce se întâmplă din punctul de vedere al dinamicii valului de căldură și în zona țării noastre, dar ceea ce este foarte important lipsa precipitațiilor în această perioadă pe fondul secetei pedologice extreme în bună parte din țară și faptul că cel puțin până la sfârșitul lunii iulie nu ne așteptăm la cantitatea precipitații.

Trebuie să ne așteptăm în fiecare an să înregistrăm recorduri, pentru că, dacă ne uităm cel puțin în ultimul deceniu fiecare an a doborât recordurile înregistrate în anii anteriori și am vorbit și în 2020, în 2021 și în 2022 de val de căldură timpuriu în luna iunie în Europa, numai în partea de sud, sud-est a Europei, dar și în partea de nord-vest a Europei, acolo unde cu siguranță reprezintă o situație atipică.

Și iată că și în acest an vorbim de astfel de situații care, până la urmă, chiar dacă în urmă cu ceva multe decenii le consideram situații extreme, ele vin să devină o normalitate.

Și vă mai spun în că și pentru luna lui Cuptor în țara noastră, cel puțin la acest moment, înregistrăm doar 35% din media climatologică din punctul de vedere al cantității de precipitații și este posibil să fie cea mai secetoasă lună iulie din istoria măsurătorilor meteorologice în țara noastră. Deci, a 2-a lună de vară, o vară a recordurilor, după un iunie a treia cea mai secetoasă”, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM.