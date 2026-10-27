O armată digitală de 10 milioane de oameni l-a propulsat pe Lula spre victorie în Brazilia

Luiz Inácio Lula da Silva. sursa foto: Getty

Un canal de WhatsApp pornit cu 53.000 de urmăritori a devenit, în doar trei săptămâni, o armată digitală de 10 milioane de oameni care l-a readus pe Luiz Inácio Lula da Silva la putere în Brazilia, după ce acesta pierduse primul tur în fața lui Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte condamnat pentru tentativă de lovitură de stat, devenind astfel primul candidat din istoria țării care câștigă alegerile prezidențiale pornind de pe locul al doilea, scrie The New York Times.

Totul a început cu un canal de WhatsApp cu câteva mii de urmăritori. A crescut într-o armată digitală de 10 milioane de oameni, care a contribuit la răsturnarea celor mai mari alegeri din America Latină.

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a reușit duminică o revenire spectaculoasă, obținând o victorie neașteptată în fața lui Flávio Bolsonaro, contracandidatul de dreapta al cărui tată a încercat să dea o lovitură de stat după ce a pierdut alegerile precedente.

Prin această victorie, Lula a făcut ceea ce niciun alt candidat la președinție nu a mai reușit în istoria Braziliei: a câștigat alegerile după ce terminase pe locul al doilea în primul tur.

Succesul său s-a sprijinit în mare măsură pe rețelele sociale. Un val uriaș de mesaje, meme și clipuri a inundat Brazilia, o țară de 214 milioane de locuitori care trăiește practic online, și a strâns milioane de oameni cu opinii diferite în jurul unui singur obiectiv: să împiedice întoarcerea familiei Bolsonaro la putere.

Victoria lui Lula reprezintă o replică puternică dată mișcării de dreapta care avansează în forță prin America Latină și care a fost aplaudată de președintele Trump.

Ea dă, de asemenea, o lovitură planurilor Washingtonului de dominație economică și militară în regiune, prelungind mandatul singurului lider din America Latină – și unul dintre puținii din lume – care i-a ținut piept lui Trump.

Lula a câștigat cu o diferență de aproximativ două ori mai mare decât în 2022, când l-a învins la limită pe tatăl lui Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât Lula, care a intrat în cursă cu șanse mai mici, a obținut peste 10 milioane de voturi în plus între primul și al doilea tur, adică aproximativ trei din patru voturi noi aflate în joc duminică.

Fiul lui Bolsonaro a strâns doar în jur de patru milioane de voturi în plus față de primul tur.

„A fost o victorie foarte mare pentru democrația globală”, a declarat Christian Lynch, politolog la Universitatea de Stat din Rio de Janeiro. Potrivit acestuia, rezultatul a fost obținut datorită unei mobilizări fără precedent a alegătorilor brazilieni. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva”.

Aceste voturi au venit din surse neașteptate.

În primul rând, nouă milioane de oameni au votat în primul tur cu candidați conservatori minori. Analiștii consideră că o parte semnificativă dintre aceste voturi s-au dus la Lula, nu la Bolsonaro-fiul, contrar previziunilor dinaintea scrutinului.

Acest lucru arată că stilul de politică de dreapta al familiei Bolsonaro nu a reușit, în cele din urmă, să-i convingă pe o parte dintre conservatorii moderați.

„Sunt mult mai degrabă un om de dreapta – dar nu de extrema dreaptă care există acum”, a spus Leandro Cantini Lopes, 38 de ani, consultant în domeniul restaurantelor din Rio de Janeiro, care l-a votat duminică pe Lula, după ce în primul tur susținuse un conservator moderat.

Prezența la vot a crescut, de asemenea, cu aproape trei milioane de oameni între cele două tururi, o inversare foarte neobișnuită într-o țară în care absenteismul tinde să crească după primul scrutin. Absenteismul a scăzut la cel mai redus nivel înregistrat vreodată la alegerile prezidențiale din Brazilia – încă un semn că Lula a reușit să-și mobilizeze susținătorii să iasă la vot în număr mare.

Potrivit analiștilor, unii alegători au fost probabil împinși la urne de teama față de puterea pe care ar fi putut-o avea Bolsonaro ca președinte. Cu partidul său înregistrând progrese majore în legislativ, acesta ar fi avut cale aproape liberă să rescrie trecutul Braziliei și să-i remodeleze viitorul.

Anul trecut, Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru că a încercat să dea o lovitură de stat după ce a pierdut alegerile în fața lui Lula. Fiul său a promis că va cere amnistierea lui și că va iniția procedura de demitere a judecătorilor care l-au trimis după gratii.

Felipe Haurelhuk, 41 de ani, a început să se îngrijoreze când Bolsonaro-fiul, triumfător după victoria din primul tur, a început să vorbească despre rescrierea Constituției Braziliei cu ajutorul aliaților săi politici. A decis să-l voteze pe Lula, după ce la începutul lunii votase cu un alt candidat conservator.

„Groaznic pentru democrație”, a spus Haurelhuk, proprietarul unui salon de înfrumusețare din São Paulo, referindu-se la o posibilă victorie a lui Bolsonaro. „Brazilia va continua să meargă cumva pe loc” sub Lula, a adăugat el. „Dar mai bine așa decât să predăm puterea taberei Bolsonaro”.

O revenire digitală

Cu doar trei săptămâni în urmă, un triumf al lui Lula părea de neconceput. Terminase primul tur cu 2,2 milioane de voturi în urma lui Bolsonaro, iar analiștii îl considerau deja pe punctul de a pierde.

Apoi, un parlamentar de stânga carismatic dintr-unul dintre cele mai populate state ale Braziliei a lansat un apel decisiv pe un canal de WhatsApp. La ora 6 dimineața, a doua zi după înfrângerea lui Lula din primul tur, André Janones și-a chemat cei 53.000 de urmăritori la treabă. A redenumit canalul „Armata lui Lula”.

Zi și noapte, Janones, în rolul unui sergent instructor digital, dădea „misiuni” numărului tot mai mare de membri ai canalului. În următoarele cinci zile, grupul a ajuns la 3,4 milioane de oameni.

„Urgent!”, striga el în mesaje video și audio, cerându-le susținătorilor să comenteze, să dea like și să distribuie postări favorabile lui Lula pe rețelele sociale. „Faceți-le virale!”

Frenezia online pentru realegerea lui Lula s-a amplificat după ce echipa sa de campanie și observatori independenți au acuzat Meta, compania care deține WhatsApp, că îl favorizează pe rivalul de dreapta pe platformele sale. Pentru a ocoli algoritmul, Janones și urmăritorii săi au început să filmeze clipuri purtând tricoul galben al Braziliei – un simbol al dreptei – și să folosească tactici online folosite de obicei de mișcarea lui Bolsonaro, ca să-și crească vizibilitatea.

Canalul și creșterea sa amețitoare au atras atenția lui Bolsonaro și a tribunalului electoral. După o dispută judiciară între judecătorii instanței electorale, canalului i s-a permis să rămână activ. Însă președintele tribunalului, numit în funcție de Jair Bolsonaro, i-a cerut companiei Meta să investigheze cum a reușit canalul să crească atât de mult. Meta nu a găsit nicio neregulă.

Online, armata de susținători ai lui Lula a speculat anchetele de corupție care îl vizează pe Bolsonaro-fiul, care nu a fost acuzat oficial de nicio infracțiune. Aceștia au pus sub semnul întrebării legăturile sale din trecut cu figuri din lumea interlopă a orașului Rio și modul în care tatăl său a gestionat pandemia. Și au avertizat asupra riscurilor planurilor sale vagi de reducere a cheltuielilor publice, inspirate de măsurile de austeritate aplicate de președintele Argentinei, Javier Milei.

„Acest canal nu va răspândi nicio știre falsă”, le-a ordonat Janones urmăritorilor săi. „Cine are faptele nu are nevoie de minciuni!”

Canalul lui Janones a crescut exponențial, ajungând în cele din urmă la 10 milioane de abonați. Iar cu doar câteva zile înainte de vot, a primit un nou membru de marcă: Lula și-a luat, în sfârșit, primul smartphone și s-a alăturat canalului.

„Era un om al secolului XX care, în ultimul moment posibil, și-a dat seama cum să conducă o campanie a secolului XXI”, a spus despre Lula Brian Winter, analist politic american specializat în America Latină.

Mobilizarea digitală s-a revărsat în lumea reală, declanșând manifestații de amploare. Și a contribuit la câștigarea unor alegători precum Marina Dalla Líbera Pedro, care a condus două zile, împreună cu copiii ei, ca să-l voteze duminică pe Lula, după ce sărise peste primul tur. „Trebuia să ne apăr drepturile”, a spus Pedro, 40 de ani, inginer în Rio das Ostras, un mic oraș de coastă aflat la 160 de kilometri de Rio de Janeiro. „Am văzut totul ca pe un colaps al societății.”

Un vot contestat

Totuși, victoria spectaculoasă a lui Lula a încheiat o cursă haotică, care a divizat Brazilia și riscă să erodeze și mai mult încrederea în instituțiile sale.

Secțiile de votare au primit ordin să rămână deschise după ce întârzierile din transportul public și ploile torențiale au perturbat votul. Prelungirea programului, cerută de ambii candidați, dar decisă chiar în momentul în care votul urma să se încheie, l-a determinat luni pe Bolsonaro să anunțe că intenționează să conteste rezultatul în instanță.

Bolsonaro a numit decizia justiției braziliene de a prelungi votul „un truc murdar”.

Și Trump a criticat scrutinul. „A arătat groaznic”, le-a spus el jurnaliștilor la un eveniment în Maryland. „Adică, nu am luat partea nimănui, dar a părut încă o alegere trucată”.

Doar o mică parte din voturi – 0,03% – au fost exprimate după programul obișnuit, iar președintele autorității electorale a declarat că menținerea secțiilor deschise nu a influențat rezultatul, în care Lula a câștigat cu o diferență considerabilă.

Cu toate acestea, plângerile lui Bolsonaro, alături de confuzia din ultimele ore ale votului, vor alimenta probabil suspiciuni nefondate privind siguranța sistemului electoral brazilian.

Experții internaționali sunt de acord că aparatele electronice de vot din Brazilia, ținta frecventă a campaniilor de dezinformare ale mișcării lui Bolsonaro, sunt printre cele mai sigure din lume. Totuși, un sondaj arată că 34% dintre brazilieni nu au încredere în aceste aparate, față de 20% în 2022.

Pe vremea când era în funcție, Jair Bolsonaro a semănat îndoieli nefondate privind fraudarea alegerilor și a susținut că poate pierde doar dacă votul îi este furat. După înfrângerea sa, aceste afirmații i-au determinat pe susținătorii săi să atace clădiri guvernamentale, cerând armatei să anuleze rezultatul alegerilor.