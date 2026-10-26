Răsturnare de situație în Brazilia. Lula a obţinut al patrulea mandat de preşedinte. Bolsonaro vrea anularea alegerilor

Președintele Luiz Inácio Lula da Silva a obținut duminică al patrulea mandat în fruntea Braziliei. FOTO: Profimedia Images

Președintele Luiz Inácio Lula da Silva a obținut duminică al patrulea mandat în fruntea Braziliei, după ce l-a învins în turul doi al alegerilor prezidențiale pe senatorul de extremă dreaptă Flávio Bolsonaro. Acesta a refuzat să recunoască rezultatul și a anunțat că va cere anularea scrutinului, scrie BBC.

Potrivit rezultatelor oficiale citate de EFE, după numărarea a 97,69% din voturi, Lula avea 51,74%, față de 48,26% pentru Bolsonaro. Datele actualizate ulterior arătau 51,79% la 48,21%, o diferență de peste patru milioane de voturi în favoarea liderului progresist.

Victoria reprezintă o premieră în istoria democratică a Braziliei, fiind prima dată de la sfârșitul dictaturii militare (1964 - 1985) când un candidat clasat pe locul al doilea în primul tur câștigă turul decisiv. În primul tur, Bolsonaro obținuse 47% din voturi, cu două puncte procentuale mai mult decât Lula, adică un avans de 2,2 milioane de voturi.

Revenirea a urmat unei campanii intense a susținătorilor lui Lula pe rețelele sociale și unor demonstrații de stradă care au adunat sute de mii de oameni în marile orașe, între care Rio de Janeiro și São Paulo.

La creșterea sprijinului pentru președinte ar fi contribuit și un amendament constituțional, susținut de Lula și adoptat de Congres cu mai puțin de două săptămâni înainte de vot, care garantează angajaților două zile libere pe săptămână, fără reducerea salariului.

În discursul ținut la São Paulo, unde mii de susținători au ieșit în stradă să sărbătorească, Lula le-a mulțumit pentru sprijinul care, a spus el, i-a permis să se refacă după înfrângerea din primul tur.

Președintele a evidențiat contribuția tinerilor, a femeilor și a profesorilor, precum și a lucrătorilor care au luptat pentru reducerea săptămânii de lucru. După ce a cerut intonarea imnului național, a declarat: „Trăiască democrația!”, adăugând că „acesta, al patrulea mandat al meu, va fi cel mai bun al oricărui președinte din istoria acestei țări” și „cel în care îi voi asculta cel mai mult pe brazilieni”.

Flávio Bolsonaro, care se aștepta să câștige, a calificat rezultatul drept „imposibil de recunoscut” și a anunțat că echipa juridică a campaniei sale va solicita anularea alegerilor. El susține că „regulile jocului au fost schimbate”, referindu-se la decizia Curții Supreme de a prelungi votul cu două ore. Deși neobișnuită, prelungirea fusese solicitată oficial de ambele tabere, deoarece echipa lui Lula a invocat lipsa autobuzelor care i-a împiedicat pe alegătorii din São Paulo și Bahia să ajungă la secțiile de votare, iar echipa lui Bolsonaro, ploile abundente din unele zone din sudul țării și din São Paulo.

Până acum, nicio alegere prezidențială din Brazilia nu a fost anulată.