"Corupt", "huligan", "clovn". Lula şi Flavio Bolsonaro s-au atacat dur în timpul primei lor dezbateri electorale

Preşedintele brazilian de stânga Luiz Inacio Lula da Silva şi adversarul său conservator Flavio Bolsonaro s-au lansat într-un val de insulte şi acuzaţii în timpul primei lor dezbateri duminică. FOTO: Profimedia Images

Preşedintele brazilian de stânga Luiz Inacio Lula da Silva şi adversarul său conservator Flavio Bolsonaro s-au lansat într-un val de insulte şi acuzaţii în timpul primei lor dezbateri duminică, cu o săptămână înainte de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.

Contrazicând sondajele, senatorul Bolsonaro, 45 de ani, a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale pe 4 octombrie cu 47% din voturi, faţă de 45% obţinute de Lula da Silva care la 80 de ani candidează pentru un al patrulea mandat neconsecutiv, scrie Agerpres.



Această primă confruntare, desfăşurată în studioul postului de televiziune Band din Sao Paulo, s-a dovedit rapid a fi una intensă. Lula da Silva s-a îndepărtat în mod ostentativ pentru o clipă de Flavio Bolsonaro, explicând că vrea "să păstreze distanţa faţă de un miliţian". El a făcut aluzie la presupusele legături ale parlamentarului cu grupări infracţionale para-poliţieneşti care controlează vaste cartiere populare din Rio de Janeiro.



Fiul fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro (2019-2022) a replicat arătând cuvântul "corupt" scris pe palma mâinii sale. O referire la condamnarea lui Lula da Silva pentru corupţie, care l-a trimis la închisoare în perioada 2018-2019, înainte ca aceasta să fie anulată.



"Mincinos înrăit, huligan", a replicat candidatul de stânga după ce adversarul său a prezentat-o pe prima doamnă, Rosangela da Silva, numită Janja, ca fiind o sursă de cheltuieli publice abuzive.



"Brazilia te va trimite la pensie", i-a promis fiul lui Bolsonaro actualului şef al statului.



Lula da Silva a cerut în repetate rânduri explicaţii cu privire la o anchetă pentru o posibilă corupţie care îl vizează pe Flavio Bolsonaro, în legătură cu finanţarea unui film despre tatăl său.



Cel în cauză a refuzat să răspundă, iar preşedintele de stânga l-a numit "clovn". Candidatul de dreapta a ripostat amintind de suspiciunile de corupţie care planează asupra unui fiu al lui Lula, zis "Lulinha".



Veteranul progresist l-a readus în discuţie pe Jair Bolsonaro care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, după ce a vrut să se agaţe de putere în urma înfrângerii sale electorale de acum patru ani. Adresându-se tatălui lui Bolsonaro, el a lansat:

"Votează cu mine, Bolsonaro, îţi cunoşti fiul, ştii că eu sunt mai bun decât el".