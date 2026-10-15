Brazilia va reduce săptămâna de lucru de la 44 de ore la 40 de ore

Congresul Braziliei a aprobat un amendament constituțional care va reduce săptămâna de lucru de la 44 de ore la 40 de ore. FOTO: Profimedia Images

Congresul Braziliei a aprobat un amendament constituțional care va reduce săptămâna de lucru de la 44 de ore la 40 de ore și le va acorda angajaților două zile libere pe săptămână, fără reducerea salariului, potrivit BBC.

Schimbarea reprezintă cea mai amplă reformă a drepturilor lucrătorilor de la revenirea Braziliei la democrație, în 1988.

Senatorii au adoptat amendamentul susținut de președintele de stânga Luiz Inácio Lula da Silva cu mai puțin de două săptămâni înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din această țară latino-americană.

Susținătorii lui Lula speră că adoptarea măsurii, despre care se estimează că va aduce beneficii pentru peste 30 de milioane de lucrători, îi va spori șansele de a recupera din diferența față de rivalul său de dreapta, Flávio Bolsonaro, în turul al doilea din 25 octombrie.

Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, cu 47% din voturi, devansându-l pe Lula, care a obținut 45,2%. Niciunul dintre cei doi nu a atins pragul de 50% din voturile valabil exprimate, necesar pentru a evita un tur decisiv.

Măsura, populară în rândul alegătorilor

Sondajele de opinie sugerează că măsura de reducere a săptămânii de lucru este foarte populară. Un sondaj realizat la nivel național a constatat că aproape 70% dintre brazilieni o susțin.

Măsura fusese deja adoptată în luna mai de Camera Deputaților, camera inferioară a Parlamentului Braziliei, înainte ca senatorii să o susțină miercuri cu o majoritate covârșitoare, de 75 de voturi pentru și unul împotrivă.

Flávio Bolsonaro, care este în prezent senator, a renunțat la opoziția exprimată anterior față de măsură și a votat, de asemenea, „pentru”.

Anunțându-și marți schimbarea de poziție, el a explicat că popularitatea măsurii l-a convins să își schimbe opinia, declarând: „Majoritatea angajaților brazilieni vor să vadă sfârșitul săptămânii de lucru de șase zile, așa că voi vota în favoarea eliminării acesteia”.

Anterior, Bolsonaro cel tânăr denunțase propunerea, calificând-o drept o încercare „oportunistă” a rivalului său prezidențial de a atrage alegătorii din clasa muncitoare.

Înainte de a-și schimba poziția, el afirmase că angajații și angajatorii ar trebui să decidă de comun acord programul de lucru, în loc ca restricțiile să fie impuse printr-un amendament constituțional.

Lula a descris schimbarea de poziție a lui Bolsonaro drept „oportunism electoral” și a salutat aprobarea amendamentului, afirmând că acesta va aduce o schimbare reală în viața lucrătorilor.

„Înseamnă mai mult timp pentru a trăi, a te odihni, a fi alături de familie, a-ți vedea copiii crescând, a avea grijă de tine și a te bucura de viață”, a scris el pe rețelele de socializare.

Grupurile de părinți s-au numărat printre susținătorii schimbării.

Ce spun cei care critică măsura

Criticii măsurii au avertizat că aceasta va crește costurile de producție, care vor fi transferate în cele din urmă consumatorilor, ducând la majorarea prețurilor.

Susținătorii săi argumentează însă că două zile libere pe săptămână le vor permite angajaților să fie mai bine odihniți și, prin urmare, mai productivi în orele în care lucrează.

Schimbarea urmează să fie introdusă treptat. După o perioadă de grație de două luni, săptămâna de lucru va fi redusă mai întâi la 42 de ore, apoi, într-o etapă ulterioară, la 40 de ore.

Modificările vor avea nevoie de mai mult de un an pentru a intra pe deplin în vigoare, însă mulți dintre susținătorii lor sărbătoresc deja.

Luciana de Almeida, în vârstă de 36 de ani, care lucrează șase zile pe săptămână ca vânzătoare la casa de marcat a unui supermarket, a declarat că măsura „va face o mare diferență” în viața ei.

Mama singură, care locuiește în Rio de Janeiro, a spus că a pierdut timp pe care l-ar fi putut petrece cu cei trei copii ai săi, deoarece singura ei zi liberă era, de obicei, dedicată treburilor casnice.

„Corpul meu și, în special, mintea mea sunt foarte obosite”, a declarat ea pentru BBC Brasil.

„Am nevoie de timp alături de fiicele mele, de puțin timp liber sau chiar pur și simplu de timp pentru a mă odihni acasă.”