Armata rusă, noi bombardamente asupra oraşului Kiev. Presa ucraineană: O persoană a murit în atacuri

De asemenea, bombardamente au avut loc şi asupra oraşului Lviv, situat în vestul ţării, mai spun sursele locale.

Cel puţin patru explozii puternice au avut loc în zone din capitala Ucrainei, conform unor surse citate de cotidianul Le Monde.

O rachetă rusească a lovit centrala Pivdenno-Ukrainska.

Cel puţin o persoană a murit în atacuri, au declarat oficiali locali citaţi de agenţia Ukrinform.

Mai multe zone din capitala Ucrainei nu sunt alimentate cu electricitate.

"Rusia lovește infrastructura de la Kiev", spune primarul Kievului, Vitaly Klitschko, informează The Kyiv Independent, pe contul de Twitter.

Primarul i-a îndemnat pe locuitori să rămână în adăposturile antibombe. Anterior mai multe explozii au fost semnalate în oraș.

În curs de actualizare.

