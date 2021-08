Echipamente militare furnizate de SUA trupelor afgane au ajuns pradă de război în mâinile talibanilor

Jake Sullivan, consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui american Joe Biden, a admis, că talibanii au intrat în posesia unei cantități substanțiale de echipament militar american, după preluarea puterii în Afganistan.

"O cantitate substanţială de arme a căzut în mâinile talibanilor şi, evident, nu credem că ni le vor înapoia de bună voie", a afirmat el, în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, în răspuns la o întrebare privind echipamentele militare americane din Afganistan.

Kalashnikov-urile AK-47 au fost multă vreme armele preferate ale grupărilor militare, dar unii dintre luptătorii talibani le-au schimbat pentru armele americane capturate după prăbușirea guvernului de la Kabul.

Poze și filmări publicate de talibani pe Twitter îi arată pe aceștia purtând carabine M4 și puști M16, lăsate în urmă de armata afgană, iar odată ce talibanii au preluat controlul aerodromului din Kandahar, nu a durat mult până când au apărut fotografii pe rețelele de socializare în care luptătorii talibani pot fi observaţi pozându-se cu elicoptere militare, precum Black Hawks fabricate în SUA și elicoptere Mi-17 fabricate de sovietici.

This would sure appear to be the Taliban perusing Black Hawk helicopters at Kandahar Airfield. Just weeks ago, U.S. officials highlighted the U.S. sending the Afghan air force more Black Hawks as a sign of continued support. https://t.co/jX6jt5PG1r