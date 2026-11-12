Antena 3 CNN Externe "Asta îl afectează pe Putin". Mesajul unui comandant NATO în timp ce aveau loc negocierile de la Abu Dhabi

"Asta îl afectează pe Putin". Mesajul unui comandant NATO în timp ce aveau loc negocierile de la Abu Dhabi

G.M.
1 minut de citit Publicat la 09:01 12 Noi 2026 Modificat la 09:01 12 Noi 2026
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John Stringer,
Numai Ucraina are dreptul să decidă viitorul teritoriului său, a declarat John Stringer, adjunctul comandantului suprem al forțelor aliate din Europa. FOTO: Gov.uk

Numai Ucraina are dreptul să decidă viitorul teritoriului său, a declarat John Stringer, adjunctul comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, într-un interviu pentru Euronews. Declarația a fost făcută în timp ce la Abu Dhabi au avut loc negocieri pentru încheierea războiului. "În privința teritoriului, decizia le aparține în totalitate ucrainenilor", a spus oficialul NATO, miercuri.

Negocierile de la Abu Dhabi au fost convocate de Statele Unite. Pe lângă încheierea războiului, ele au privit și securitatea Europei după terminarea conflictului. NATO a fost reprezentată de oficiali de rang înalt, printre care comandantul militar suprem al Alianței, generalul Alexus Grynkewich.

Potrivit NATO, acesta a participat în calitate de comandant al forțelor americane din Europa, pentru a-i consilia pe liderii americani în eforturile președintelui Donald Trump de a opri războiul.

Într-un interviu acordat Euronews la sediul NATO, Stringer a spus că speră ca Rusia să negocieze cu bună-credință. A observat însă că nu prea există semne că Vladimir Putin a renunțat la pretențiile sale maximaliste.

"Să vedem cât de serioasă este Rusia de această dată. Să sperăm că nu va fi doar o reluare a pretențiilor din 2022", a declarat el. 

Stringer s-a referit la obiectivele inițiale de război ale Moscovei, printre care anexarea unor teritorii ucrainene. Oficialul a precizat că obiectivele Ucrainei în obținerea unui armistițiu sunt o prioritate pentru NATO.

Stringer a lăudat și atacurile reușite ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești de motorină.

Președintele Trump a cerut Kievului să oprească aceste atacuri și a susținut că ele duc la creșterea prețurilor la energie. Stringer are o altă părere, că aliații occidentali ar trebui să "salute" Ucraina pentru că reușește să-l lovească pe Putin.

"Acest lucru îl afectează pe Putin. El credea că va interveni, va stabili o nouă arhitectură de securitate în Europa, care a început în Ucraina la începutul anului 2022, și a fost complet dezamăgit în această privință", a spus Stringer. "Ceea ce a reușit Ucraina să facă prin imaginație, inovație și voință este absolut incredibil și ar trebui să salutăm acest lucru", a adăugat el.

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Etichete: alianţa NATO NATO Abu Dhabi negocieri de pace Război Ucraina

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