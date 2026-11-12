"Asta îl afectează pe Putin". Mesajul unui comandant NATO în timp ce aveau loc negocierile de la Abu Dhabi

1 minut de citit Publicat la 09:01 12 Noi 2026 Modificat la 09:01 12 Noi 2026

Numai Ucraina are dreptul să decidă viitorul teritoriului său, a declarat John Stringer, adjunctul comandantului suprem al forțelor aliate din Europa. FOTO: Gov.uk

Numai Ucraina are dreptul să decidă viitorul teritoriului său, a declarat John Stringer, adjunctul comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, într-un interviu pentru Euronews. Declarația a fost făcută în timp ce la Abu Dhabi au avut loc negocieri pentru încheierea războiului. "În privința teritoriului, decizia le aparține în totalitate ucrainenilor", a spus oficialul NATO, miercuri.

Negocierile de la Abu Dhabi au fost convocate de Statele Unite. Pe lângă încheierea războiului, ele au privit și securitatea Europei după terminarea conflictului. NATO a fost reprezentată de oficiali de rang înalt, printre care comandantul militar suprem al Alianței, generalul Alexus Grynkewich.

Potrivit NATO, acesta a participat în calitate de comandant al forțelor americane din Europa, pentru a-i consilia pe liderii americani în eforturile președintelui Donald Trump de a opri războiul.

Într-un interviu acordat Euronews la sediul NATO, Stringer a spus că speră ca Rusia să negocieze cu bună-credință. A observat însă că nu prea există semne că Vladimir Putin a renunțat la pretențiile sale maximaliste.

"Să vedem cât de serioasă este Rusia de această dată. Să sperăm că nu va fi doar o reluare a pretențiilor din 2022", a declarat el.

Stringer s-a referit la obiectivele inițiale de război ale Moscovei, printre care anexarea unor teritorii ucrainene. Oficialul a precizat că obiectivele Ucrainei în obținerea unui armistițiu sunt o prioritate pentru NATO.

Stringer a lăudat și atacurile reușite ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești de motorină.

Președintele Trump a cerut Kievului să oprească aceste atacuri și a susținut că ele duc la creșterea prețurilor la energie. Stringer are o altă părere, că aliații occidentali ar trebui să "salute" Ucraina pentru că reușește să-l lovească pe Putin.

"Acest lucru îl afectează pe Putin. El credea că va interveni, va stabili o nouă arhitectură de securitate în Europa, care a început în Ucraina la începutul anului 2022, și a fost complet dezamăgit în această privință", a spus Stringer. "Ceea ce a reușit Ucraina să facă prin imaginație, inovație și voință este absolut incredibil și ar trebui să salutăm acest lucru", a adăugat el.