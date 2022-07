Al doilea atac armat de Ziua Independenței, în SUA. Doi polițiști din Philadelphia, împușcați la câteva ore după crimele în masă din Chicago

În imaginile surprinse la fața locului se văd sute de oameni fugind de pe Benjamin Franklin Parkway, după ce în zonă s-au tras focuri de armă.

Focurile de armă au fost semnalate în apropiere de Muzeul de Artă din Philadelphia, în ultima zi a unui festival cu un număr mare de persoane, care urmăreau un spectacol de artificii după un concert.

"Există un incident de securitate pe Benjamin Franklin Parkway", au anunțat autoritățile, referindu-se la focurile de armă.

Poliția le-a cerut oamenilor din clădirile din jur să se adăpostească.

There is no longer anything more American.



Fourth of July fireworks in the background of Benjamin Franklin Parkway as people flee a mass shooting hours after another mass shooting by a white supremacist in the same state.



pic.twitter.com/h8igmYeJZU