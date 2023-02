Atac sângeros într-o biserică ortodoxă. Doi tineri au murit

Două persoane au fost ucise şi alte patru au fost grav rănite la Shashemene, regiunea Oromia, potrivit Centrului Media Tewahedo, un organism al Bisericii Ortodoxe din această ţară. Abune Henok, arhiepiscopul diecezei din Addis Abeba, a descris atacul drept "ruşinos şi sfâşietor".



Arhiepiscopul Abune Henok le-a cerut autorităţilor din Oromia, cea mai mare regiune a Etiopiei, să pună capăt "persecuţiei" creştinilor ortodocşi.



Incidentul survine pe fondul tensiunilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Etiopiene Tewahedo, după ce episcopi rebeli şi-au creat luna trecută propriul sinod în cea mai populată regiune a ţării, Oromia, scrie Agerpres.

Security forces killed Orthodox Tewahido Christian at the town of Shasheme, Oromia Regional State. The excommunicated bishops are forcefully seizing churches across Oromia. As we speak, the illegal synod is fully supported by prosperity of PM Abiy Ahmed.pic.twitter.com/liyZ5nLIZM