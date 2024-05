Schimb de focuri, în fața casei rapperului Drake din Toronto! O persoană a fost grav rănită

Casa rapperului canadian Drake, din Toronto, a fost în centrul unui schimb de focuri de armă, care s-a soldat cu rănirea gravă a unei persoane, potrivit poliției care se află la fața locului și investighează.

Sursa foto: CP24 via Youtube

Poliția din Toronto a anunțat vestea pe rețeaua de socializare X, marți dimineață.

Aceștia au transmis că ofițerii au răspuns unei solicitări privind un schimb de focuri în apropiere de intersecția dintre Bayview Ave. și Lawrence Ave, în fața locuinței artistului Drake, despre care se spune că a avut loc în jurul orei locale 2:09 AM.

Până în prezent, se știe doar că o singură persoană a fost transportată la spital, cu răni grave. Nu se cunoaște încă identitatea victimei sau dacă există vreo legătură directă cu artistul Drake, potrivit TMZ.

Primul album de studio al artistului canadian, "Thank Me Later" (2010), a debutat pe primul loc în topul oficial american şi a fost vândut în peste 170 de milioane de exemplare. Cu acest album, Drake a câştigat patru premii Grammy şi două Brit Awards, printre multe alte premii.

Drake a fost desemnat, la sfârşitul deceniul trecut, drept artistul cu cel mai mare număr de descărcări de pe platforma Spotify, liderul mondial al platformelor audio de streaming, devansându-i pe Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande şi Eminem.