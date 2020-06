Atac cu cuțitul într-o școală din China! Peste 40 de persoane rănite, inclusiv elevii și directorul

Două persoane au fost rănite grav și primesc îngrijiri medicale.

Un bărbat de 50 de ani, care lucrează ca agent de pază la școala respectivă, e considerat suspect și a fost arestat de polițiști.

Printre cei răniți în atac se numără și directorul școlii și un alt agent de pază.

În urma incidentului, pe rețelele sociale au început să circule video-uri cu copii bandajați care ieșeau dintr-un centru medical.

Autoritățile investighează în continuare acest caz.

#Update: All 39 injured victims of a primary school knife attack in S.China have been sent to local hospitals for treatment, two are badly wounded. Investigation underway. https://t.co/M8hjrc2ypE pic.twitter.com/k8WAlZEgx6