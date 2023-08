Atac cu drona asupra Moscovei. O explozie s-a auzit în cartierul de afaceri al orașului

Primarul Serghei Sobianin a afirmat că apărarea anti-aeriană a doborât drona, iar resturile acesteia au căzut pe Centrul Expo din oraș.

Acesta este cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra capitalei Rusiei.

Filmări neverificate care au apărut pe rețelele sociale par să arate un fum dens și gri care se ridică pe cerul nopții deasupra Moscovei.

Ucraina nu a comentat deocamdată subiectul.

Citește și: Premierul Ucrainei, vizită la București pentru discuții cu Marcel Ciolacu despre exportul de cereale

Atacul a avut loc în jurul orei locale 4.00 (1.00 GMT), a afirmat ministerul Apărării din Rusia, pe Telegram.

Acesta a arătat că, după ce a activat sistemele de apărare anti-aeriană ale orașului, drona ”și-a schimbat traiectoria de zbor”, căzând pe o clădire non-rezidențială de pe malul Krasnopresnenskaya, o zonă a Moscovei unde au sediul mai multe clădiri guvernamentale.

Ministerul a adăugat că resturile dronei nu au provocat un incendiu şi nimeni nu a fost rănit, în timp ce Sobianin a afirmat că drona nu a provocat ”pagube semnificative” Centrului Expo.

❗️ Another drone attack on Moscow#Moscow residents are massively reporting the sounds of an explosion. Moscow Mayor Sobyanin said that a drone was shot down by air defense forces while attempting to fly over Moscow. The wreckage of the UAV fell in the area of Expocenter.



Now… pic.twitter.com/HNlgPTsmGQ