Cel puțin trei persoane au murit în urma unui atac cu drone asupra Aeroportului din Abu Dhabi

Trei cisterne de alimentare cu carburant au explodat în urma unui atac cu drone în zona industrială Musaffah, situată lângă Aeroportul internaţional din Abu Dhabi, conform Reuters.

O altă explozie a avut loc pe un şantier de construcţii destinat extinderii aeroportului, potrivit postului Al-Arabiya. Două incendii au izbucnit în urma atacurilor, soldate cu cel puţin trei morţi şi şase răniţi.

Latest reports says that at least 3 people killed and several wounded by these Drone attacks in Abudhabi Airport, UAE .

