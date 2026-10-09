Atac houthi pe aeroportul din Riad. Trei oameni au fost uciși, printre care un pilot al unui avion saudit

2 minute de citit Publicat la 12:45 09 Oct 2026 Modificat la 12:49 09 Oct 2026

Atac houthi pe aeroportul din Riad. Trei oameni au fost uciși, printre care un pilot al unui avion saudit. FOTO Colaj foto X

Trei cetățeni saudiți au fost uciși și mai mulți au fost răniți joi, în două atacuri care au vizat Aeroportul Internațional din Riad și o aeronavă a companiei Saudia Airlines, a anunțat vineri Autoritatea Generală a Aviației Civile din Arabia Saudită.

Potrivit autorității, primul atac a vizat infrastructura aeroportului, iar al doilea a lovit aeronava. Autoritatea nu i-a identificat pe responsabili, însă rebelii houthi din Yemenul vecin, susținuți de Iran, au revendicat atacul asupra aeroportului, potrivit agenției AP.

Compania Saudia Airlines a confirmat că un pilot a fost ucis, iar o aeronavă a fost avariată în atac.

Capt. Hamoud Ali al-Kalthami, a pilot for Saudi national carrier Saudia, was one of three Saudis killed overnight when the Houthis hit Riyadh's King Khalid International Airport twice. Saudia: one of its aircraft was damaged on the ground, with no passengers on board. Saudi Arabia's Civil Aviation Authority. — Open Source Intel (@Osint613) October 9, 2026

Activitatea pe Aeroportul Internațional Regele Khalid a fost reluată între timp, iar traficul aerian a revenit la normal, potrivit autorității aviației civile.

Smoke Rising from the King Khalid International Airport, after it was Targeted by Yemeni Houthis using Kamikaze Drones. Reportedly, a Saudia Airbus A320-200 Narrow-body Airliner was Hit while Parked at Tarmac. According to Reuters, the Aircraft empty at the moment of Strike. https://t.co/k99KGqssow — Armed Forces Update (@ArmedUpdat1947) October 8, 2026

Atacurile au loc pe fondul unei situații de securitate tensionate în Arabia Saudită, după loviturile separate asupra Aeroportului Internațional Abha și a Aeroportului Internațional Regele Khalid din 6 și 7 octombrie. Acele atacuri s-au soldat cu trei morți și 36 de răniți, potrivit autorității: două persoane au fost ucise și 28 rănite la aeroportul din Abha, iar o persoană a murit și opt au fost rănite pe Aeroportul Internațional Regele Khalid.

Echipele Apărării Civile saudite au intervenit la incidentul de joi, după ce miliția houthi a lansat o rachetă, a transmis instituția. În urma atacurilor asupra obiectivelor civile, forțele coaliției conduse de Arabia Saudită au anunțat că au distrus 82 de ținte militare ale miliției houthi în Yemen.

Pe fondul situației de securitate, Ambasada Indiei de la Riad le-a recomandat joi cetățenilor indieni aflați în Arabia Saudită să fie vigilenți și să respecte instrucțiunile emise de autoritățile locale prin canalele oficiale.

Misiunea diplomatică a precizat că Ambasada Indiei de la Riad și Consulatul din Jeddah, inclusiv serviciile externalizate prin VFS, funcționează în continuare normal și vor emite noi informări atunci când va fi necesar.

„India condamnă atacurile din ultimele zile care au vizat Aeroportul Internațional Abha și Aeroportul Internațional Regele Khalid din Riad și care s-au soldat cu morți și răniți în rândul civililor”, a transmis Ministerul indian de Externe într-un comunicat.

„Vizarea infrastructurii civile este complet inacceptabilă”, a mai transmis ministerul, care a transmis condoleanțe familiilor celor uciși și le-a urat grabnică însănătoșire răniților.