Atac cu muniție incendiară în Donețk | "E dincolo de tot ce am văzut recent în Ucraina sau Siria"

Muniția s-a aprins deasupra orașului, apoi a căzut pe pământ, unde a acoperit cartiere întregi și a declanșat incendii.

Nu este clar, deocamdată, cui aparține responsabilitatea atacului și nici dacă există victime și care este numărul acestora.

"Imaginile cu muniția incendiară din Donețk sunt dincolo de orice am văzut recent, fie din Ucraina, fie din Siria", a scris pe Twitter un internaut care a redistribuit videoclipul.

The footage of this incendiary ammunition coming out of #Donetsk tonight is beyond anything I've seen recently, whether from #Ukraine or #Syria. pic.twitter.com/qyvc79o4Yt