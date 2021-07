Atentat terorist asupra unui autocar cu fotbaliști. Cel puțin 5 morți după ce vehiculul a fost bombardat

"Am confirmat cinci decese și mai mult de 12 răniți și mai avem unii jucători dispăruți", a declarat căpitanul Ahmed Farah, pentru Reuters prin telefon.

Nu a fost clar imediat cine se află în spatele atacului de vineri seară.

Biroul președintelui Mohamed Abdullahi Mohamed, a trimis pe contul de Twitter, mesajul președintelui.

#BREAKING: A roadside bomb hit a minibus carrying football team in #Kismayo city. Heavy casualties feared. The security in the city has been beefed up due to the senate election which was started on yesterday. Four senators have been elected so far. #Somalia #SomaliaElections2021 pic.twitter.com/FAWyqYBaTw