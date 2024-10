Atentat terorist în Israel: șase persoane au fost înjunghiate în orașul Hadera. Suspectul, împușcat după ce a refuzat să se predea

Șase persoane au fost înjunghiate, miercuri, în orașul israelian Hadera, într-un incident catalogat de autorități drept "atac terorist", transmite Times of Israel.

Atacatorul și-a înjunghiat victimele în patru locații din oraș și a fugit pe un motoscuter.

Presa israeliană a relatat inițial că suspectul a fost arestat după ce a fost împușcat.

Informațiile actualizate arată că acesta a fost neutralizat.

Imagini care circulă pe rețelele de socializare arată un bărbat cu cască de motociclist pe cap, îmbrăcat în blugi și geacă de culoare închisă, încolțit de mai mulți agenți înarmați între două clădiri din oraș. Aceștia îi strigă mai multe comenzi, cerându-i să se pună la pământ, dar individul refuză să se conformeze și stă în picioare în fața lor.

După două focuri trase în aer, unul dintre agenți îl împușcă pe suspect. Acesta, aparent, supraviețuiește inițial împușcăturii, și chiar reușește să-și păstreze poziția verticală.

Un alt membru al forțelor de securitate îl doboară la pământ cu o lovitură de picior, după care individul este încătușat.

Atenție, imaginile următoare vă pot afecta emoțional!

❗️??? - Yet another terrorist stabbing attack occurred in Hadera, Israel, leaving six people injured.



The attacker was neutralized by gunfire. Five of the victims were taken to Hillel Yaffe Hospital: two men, aged 70 and 50, in serious condition, and three men, aged 70, 60 and… pic.twitter.com/zTuQ18cHG6