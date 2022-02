Au început negocierile între Rusia și Ucraina

Delegația rusă a inclus reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării, administrației prezidențiale și ai altor departamente. Acesta a fost condus de asistentul președintelui Rusiei, Vladimir Medinski.

Delegația ucraineană este formată din David Arakhamia - președintele fracțiunii Servitorul Poporului, Oleksiy Reznikov - ministrul Apărării din Ucraina, Mihail Podolyak - consilier șef al biroului președintelui, Andriy Kostin - prim-adjunctul șefului delegației ucrainene la Grupul de contact trilateral, Rustem Umerov - ajunctul Poporului și Mykola Tochitsky - viceministrul Afacerilor Externe al Ucrainei.

Întâlnirea de la granița dintre Ucraina și Belarus se va concentra pe obținerea unei încetări imediate a focului și pe retragerea forțelor rusești, a precizat anterior președinția ucraineană într-o declarație.

Este de așteptat ca negocierile să dureze câteva ore.

Din delegații nu fac parte președinții celor două țări. Volodimir Zelenski și Vladimir Putin și-au trimis câte o echipă de delegați la negocieri.

Delegațiile ucrainene și ruse s-au așezat la masa negocierilor - partea rusă a interzis transmisia lor în direct. Au spus asta de două ori.

Pe YouTube sunt redate imagini în direct din sala unde luni vor avea loc negocierile ruso-ucrainene, în a cincea zi de război. Camera care transmitea live a fost oprită în momentul în care au început negocierile.

