Aurora boreală, surprinsă în imagini uluitoare, pe cerul din Marea Britanie. Cum se explică fenomenul rar

Aurora este formată de o erupție solară de pe Soare, care eliberează particule încărcate electric care se ciocnesc cu moleculele de gaz din atmosfera superioară a Pământului.

Interacțiunea emite culori verzi și roșii deasupra polilor noștri, ceea ce înseamnă că, în Marea Britanie, aurorele boreale sunt adesea vizibile doar în Scoția și în unele părți din nordul Angliei.

Cu toate acestea, fenomenul a fost observat în sudul Angliei și se așteaptă ca în această noapte să fie din nou vizibil în unele părți ale Regatului Unit.

Un purtător de cuvânt de la Met Office a împărtășit imagini realizate cu strălucitorul spectacol de lumină din întreaga țară noaptea trecută.

"Un curent de mare viteză al unei găuri coronale a sosit în această seară, combinat cu o ejecție de masă coronală destul de rapidă, ceea ce a dus la observarea Aurorei în toată Marea Britanie", a scris purtătorul de cuvânt într-un tweet duminică seara.

Tom Kerss, un astronom de la Royal Observatory, a descris procesul prin care norii uriași de particule încărcate electric, generate de furtunile solare, interacționează cu atmosfera terestră.

"Aceste particule se izbesc apoi de atomii și moleculele din atmosfera Pământului și, în esență, le încălzesc" a declarat el pentru Royal Museums Greenwich. "Noi numim acest proces fizic „excitare”, dar este foarte asemănător cu încălzirea unui gaz și cu faptul că îl face să strălucească".

Prin urmare, ceea ce văd privitorii de stele sunt atomi și molecule din atmosfera noastră care se ciocnesc cu particule de la Soare, potrivit Observatorului Regal, iar modelele ondulate și „perdelele” de lumină ale aurorelor sunt cauzate de liniile de forță din câmpul magnetic al Pământului.

