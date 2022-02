Însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în România: "La etapa actuală, s-au intensificat atacurile terestre". Numărul victimelor este de ordinul sutelor

"Am avut o întrevedere cu conducerea Parlamentului României, am făcut o informare cu privire la situație. În țara mea este o situație gravă, ca urmare a încălcării drastice a dreptului internațional, a regulilor civilizate. Ucraina este sub un atac masiv din partea Federației Ruse. Practic, începând de dimineață, au fost permanent atacuri asupra obiectivelor de infrastrctură ale Ucrainei, începând cu aeroportul și terminând cu depozite de combustibil și comandament militar, practic, în toată țara, începând cu orașul Harkov, terminând cu Odessa. La etapa actuală, s-au intensificat atacurile terestre și ceea ce a fost mai surprinzător pentru noi, nu mare surpriză, dar, de pe teritoriul Belarus, cu tancuri, cu blindate și alte mașini militare", spune însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în România, Paun Rohovei.

Potrivit lui, armata ucraineană a fost pregătită și este pregătită pentru astfel de scenariu.

"A ripostat și ripostează mai departe. După ultimele date, la orele 13.00, pe care le-am primit, au fost doborâte șase avioane de luptă rusești, un număr mare de elicoptere, de tancuri și blindate. Au fost luați inclusiv prizonieri, soldați ruși. Atacurile sunt foarte masive. (...) Kievul nu este încă înconjurat, este foarte bine apărat", adaugă Rohovei, potrivit Mediafax.

Război în Ucraina. Numărul victimelor este de ordinul sutelor

"Sunt de ordinea sutelor de oameni, din teritoriile care nu au fost niciodată separatiste. Sute, civili. În rândul militarilor nu vă pot spune acum o cifră exactă, dar sunt victime și din partea rușilor. Se îndreaptă pe tot frontul de 2.000 de km pe care îl avem spre orașele mari. Practic, e o încercuire, încearcă să se ducă masiv spre orașele mari.

S-au făcut încercări de a ajunge la Mariopol, ei au nevoie de acea ieșire terestră spre Crimeea, s-au făcut încercări de a ataca Odessa. Li s-a dat o ripostă foarte puternică", a mai spus însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în România.