Un avion a rămas blocat sub un pod, pe o autostradă. Filmarea a ajuns virală pe internet

Imaginile care au fost filmate de un trecător arată avionul blocat parțial sub un pod. Rămâne întrebarea cum a ajuns aeronava acolo, și dacă a fost un accident motivul pentru acest loc de ”parcare” inedit. Compania aeriană a emis un comunicat explicând situația:

”Este vorba despre un avion care a fost scos din registru şi vândut. A fost transportat noaptea trecută de către persoana care l-a achiziţionat. Air India nu este responsabilă pentru ce s-a întâmplat ulterior cu aeronava”, spune compania aeriană.

Nu este neobișbuit ca o companie aeriană să vândă aeronavele scoase din funcțiune. Și în acest caz, se poate vedea cum ușile și geamurile avionului au fost îndepărtate. Fuzelajul a fost transportat cu o remorcă.

Avioanele dezafectate sunt deseori folosite pentru piese și în unele cazuri ca obiecte tematice în cafenele și restaurante.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now? pic.twitter.com/pukB0VmsW3