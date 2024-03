Un avion militar de transport s-a prăbușit în Rusia iar Ministerul Apărării de la Moscova anunță că Ucraina a atacat la granița de vest

Anunțul a fost făcut de Ministerul rus al Apărării.

La bordul avionului se aflau opt membri ai echipajului și șapte pasageri.

Conform ministerului rus, aparatul s-a prăbușit după ce unul dintre motoare a luat foc în timpul decolării.

Sursa citată nu a oferit detalii în legătură cu victimele incidentului aviatic, care s-a produs marți, în jurul orei locale 13.

Pe rețelele de socializare rusești circulă înregistrări video neverificate cu un avion căzut în regiunea Ivanovo, situată la nord-est de Moscova.

Unele dintre imagini arată un avion din al cărui motor ies flăcări și care se îndreaptă spre sol. În alte secvente se vede presupusa zonă a prăbușirii, învăluită în fum și un elicopter care dă ocol locului.

‼️ An airplane went down in Ivanovo, northeast of Moscow



Eyewitnesses report that smoke can be seen in the area of the Northern airfield. It is claimed that military equipment is being pulled to the crash site.



Preliminarily, it is an IL-76. No official comments have been… pic.twitter.com/Nb9AjJKDDl