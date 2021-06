Avion prăbuşit în timp ce se afla la sol, pe Aeroportul Heathrow din Londra

Deși nu se știe încă specificul incidentului, se pare că aeronava era parcată când s-a întâmplat prăbușirea.

Conform datelor de la FlightRadar24.com, ultimul zbor al aeronavei a fost pe 16 iunie, când a sosit de la Moscova (DME) la Londra Heathrow.

Aeronava implicată în incident este un Boeing 787-8 de 8 ani, deținut și operat de British Airways. Este echipat cu 154 de locuri economice, 25 premium economice și 35 în cabina business class.

British Airways Boeing 787-800 (G-ZBJB, built 2013) suffered a nosegear collapse while parked on a remote stand at London-Heathrow Intl Airport (EGLL), UK. @MZulqarnainBut1 pic.twitter.com/KzWcmdN1zO