Axios: Șeful Mossad se află la Washington, în timp ce Netanyahu îl presează pe Trump să reia războiul cu Iranul

1 minut de citit Publicat la 22:38 13 Noi 2026 Modificat la 23:02 13 Noi 2026

Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images

Directorul agenţiei de informaţii israeliene Mossad, Roman Gofman, se află în vizită la Washington, în timp ce Benjamin Netanyahu, cere reluarea războiului împotriva Iranului. Gofman ar fi avut o întâlnire cu directorul CIA, John Ratcliffe, în capitala Statelor Unite, înainte de a se deplasa la Miami pentru a se întâlni cu emisarul Casei Albe pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, scrie Axios, potrivit EFE, citate de Agerpres.

Publicaţia atribuie informaţia din trei surse, care confirmă vizita unuia dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Netanyahu pentru a se întâlni cu înalţi funcţionari ai administraţiei Trump.

Gofman ar fi avut o întâlnire cu directorul CIA, John Ratcliffe, în capitala Statelor Unite, înainte de a se deplasa la Miami pentru a se întâlni cu emisarul Casei Albe pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff.

Războiul cu Iranul, declanşat de SUA şi Israel în luna februarie a acestui an, se află în impas, iar alternativele diplomatice pentru un armistiţiu durabil nu progresează.

Netanyahu a pierdut majoritatea parlamentară în urma alegerilor din 27 octombrie, iar adversarul său, Gadi Eisenkot, este acum însărcinat cu formarea unui nou guvern.



Opoziţia israeliană şi-a exprimat temerea că Netanyahu ar putea încerca să lanseze un atac împotriva Iranului înainte de finalizarea procesului de formare a guvernului, ceea ce va marca plecarea sa de la putere.