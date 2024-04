"Credeam că le-am văzut pe toate" | Suma de bani pe care o câştigă un profesor ce oferă meditaţii pentru cei mai bogaţi copii din lume

O profesoară care a ajuns să ofere meditații copiilor celor mai bogaţi oameni din lume a dezvăluit câţi bani primește lunar.

Totul a început în 2020 atunci când profesoara, atunci în vârsta de 25 de ani, a decis să plece în Dubai. Acolo s-a angajat la o agenție internațională care oferea meditații copiilor care fac parte din familiile de elită.

Aşa a ajuns într-unul din cele mai scumpe apartamente din Dubai, acolo unde a oferit meditații copiilor unui miliardar.

Femeia a povestit că într-o zi copilul i-ar fi dat 3.000 de dolari doar ca să-i facă temele pentru acasă.

"După ce am terminat un curs de arte și meserii cu el, am spus că trebuie să curățăm mizeria. "Nu, sub nicio formă”, a spus el. "Nu te plătesc pentru curățenie. O plătesc pe ea pentru curățenie”, a povestit profesoara, pentru Business Insider.

Mai mult, pe lângă salariu profesoara primea şi bonusuri de la părinți care negociau ca ea să le ofere copiilor lor exclusivitate la meditații.

De exemplu, într-o zi, a întârziat la meditațiile cu unul dintre elevii ei, după ce i s-a stricat mașina, iar mama acestuia i-a oferit 7.000 de dolari pentru reparații:

"Aceeași familie mi-a dat un bacșiș uriaș, de peste 20.000 de dolari, la sfârșitul anului”, a mai povestit profesoara surseci citate.