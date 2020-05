Barack Obama, reacție dură privind moartea afro-americanului: “Așa ceva nu poate fi normal pentru America anului 2020”

Totul s-a întâmplat în Minneapolis. Polițiștii l-au imobilizat pe bărbat, iar un agent a stat cu genunchiul pe gâtul lui minute întregi, deși acesta a spus că nu mai poate respira.

Incidentul a dat naștere unor proteste violente în SUA.

Barack Obama a spus că a primit o mulțime de mesaje din partea oamenilor îndurerați și revoltați de soarta tragică a lui George Floyd.

“Așa ceva nu ar trebui, nu poate fi normal pentru America anului 2020”, a spus Barack Obama.

Fostul președinte al SUA a făcut apel la autorități să gestioneze situația. Acesta a mai spus că e de datoria tuturor americanilor să își unească eforturile pentru a crea o ”nouă normalitate”, în sensul eliminării rasismului.

