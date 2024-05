Condamnare pentru un român care a vrut să vândă o maşină în Germania, dar clientul a murit în timpul drive testului

Ghinion pur în cazul unui român care a vrut să vândă o mașină în Germania. Posibilul cumpărător a murit în timpul unui test drive, mașina fiind condusă de românul care nu deținea nicio diplomă sau cunoștință în domeniu.

Sursa foto: GettyImages

Un accident mortal a avut loc lângă Köln, în Germania, în care un bărbat a murit. Ceea ce a trebuie să fie un simplu test drive s-a transformat într-o tragedie în momentul în care românul s-a urcat la volanul mașinii pe care încerca să o vândă.

Potențialul cumpărător s-a așezat pe scaunul din dreapta, iar nepotul său în vârstă de 13 ani, pe bancheta din spate.

În timpul testului, în timp ce conducea cu cel puțin 78 km/h în zonă cu limita de 30 km/h în Hürth, în districtul Rhein-Erft, românul a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a izbit de stâlpul unui semafor.

În urma impactului, posibilul cumpărător a decedat, iar nepotul a suferi răni grave. Românul, nu și-a asumat vina și a fugit imediat de la fața locului.

Prin urmare, instanța l-a condamnat la o pedeapsă de un an și opt luni cu suspendare condiționată. El nu are voie să dețină un permis de conducere timp de un an.

Tânărul în vârstă de 21 de ani nu are nicio diplomă de absolvire a școlii și nu are nicio formare profesională, scrie sursa citată. Potrivit avocatului apărării, el cumpără și vinde mașini împreună cu membrii familiei.