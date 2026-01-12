A murit Ai, cimpanzeul care recunoștea 11 culori și peste 100 de caractere chinezești

În anul 2000 a adus pe lume un pui, masculul Ayumu, ale cărui aptitudini au atras atenţia asupra studiilor / sursă foto: Profimedia Images

Ai, o femelă de cimpanzeu capabilă să recunoască peste 100 de caractere chinezeşti şi litere din alfabetul latin, a murit la vârsta de 49 de ani, au anunţat luni oamenii de ştiinţă din Japonia, informează AFP, potrivit Agerpres.



Ai, al cărei nume înseamnă „iubire” în japoneză, a participat la studii despre percepţie, învăţare şi memorare care au contribuit la progresul înţelegerii noastre asupra inteligenţei primatelor, a reamintit Centrul pentru originile evolutive ale comportamentului uman din cadrul Universităţii din Kyoto într-un comunicat de presă.



Femela de cimpanzeu a murit vineri din cauza unei deficienţe de organe şi unor boli legate de vârsta sa înaintată, au explicat reprezentanţii universităţii nipone.



Pe lângă recunoaşterea caracterelor chinezeşti şi a alfabetului, Ai ştia, de asemenea, să identifice cifrele arabe de la zero la nouă şi 11 culori, a dezvăluit în 2014 specialistul în primate Tetsuro Matsuzawa.



În timpul unuia dintre acele studii, Ai a fost plasată în faţa ecranului unui computer care afişa caracterul chinezesc pentru roz, însoţit de un pătrat roz şi un pătrat violet. Cimpanzeul a ales corect pătratul roz, a precizat Tetsuro Matsuzawa. Iar atunci când i-a fost arătat un măr, Ai a selectat pe ecran un dreptunghi, un cerc şi un punct pentru a desena „un măr virtual”, a adăugat el.



Capacităţile ei cognitive au făcut din Ai subiectul multor articole ştiinţifice, inclusiv al unor studii publicate în revista Nature, şi i-au adus titulatura de „geniu” în presa destinată publicului larg.



Această femelă de cimpanzeu, originară din Africa de Vest, a ajuns la universitatea niponă în 1977, iar în anul 2000 a adus pe lume un pui, masculul Ayumu, ale cărui aptitudini au atras atenţia asupra studiilor privind transmiterea cunoştinţelor între părinţi şi copii, a raportat agenţia de presă Kyodo News.



Cercetările desfăşurate cu ajutorul lui Ai au contribuit la stabilirea „unui cadru experimental” pentru înţelegerea inteligenţei cimpanzeilor, „oferind o bază esenţială pentru a înţelege evoluţia minţii umane”, a dat asigurări acelaşi centru ştiinţific japonez, care a dezvăluit că „Ai era foarte curioasă şi participa în mod activ la aceste studii”.