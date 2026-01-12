5 sfaturi de longevitate pentru 2026. Talia, cel mai important centimetru al longevității

Mama şi fiică stând îmbrăţişate. foto: getty images.com

Medicul Adrian Stănescu a vorbit, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, despre cele mai simple și eficiente obiceiuri care pot susține o viață lungă și echilibrată.

„Pentru 2026, longevitatea se construiește zilnic prin lucruri simple, dar consecvente. Trebuie să fie ceva ușor, ceva ce putem face în fiecare zi, nu un chin”, a subliniat medicul.

Primul pas ține de monitorizarea constantă a greutății. „Folosesc cântarul în fiecare dimineață, în același moment al zilei. Greutatea ar trebui să fie cât mai apropiată de cea ideală, cu variații zilnice de maximum 100–200 de grame”, a mai explicat medicul.

La fel de importantă este și măsurarea taliei. „Pentru doamne vorbim de 80 de centimetri, iar pentru domni de 95. Cu cât talia este mai scăzută, cu atât trăim mai mult”, a spus medicul, avertizând că obezitatea abdominală este asociată cu „rezistență la insulină, risc cardiovascular și îmbătrânirea creierului”.

Un măr pe zi pentru efect anti-aging

Un alt sfat simplu, dar eficient, este consumul zilnic de fructe și legume. „Un măr verde pe zi, puțin mai acrișor, conține vitamina C, un antioxidant cu efecte anti-aging, dar și fibre care au un rol esențial asupra microbiomului intestinal”, a explicat specialistul.

Ideal ar fi un consum de aproximativ „300 de grame de fructe și legume pe zi”, iar mărul este o soluție practică: „Îl putem lua în geantă, în ghiozdan, determină sațietate și poate fi consumat chiar înainte de masa de prânz”.

Activitatea fizică rămâne un pilon important al longevității. „Peste 5.000–6.000 de pași pe zi, ideal într-un ritm mai alert, plus exerciții pentru masa musculară de două-trei ori pe săptămână”, recomandă medicul.

„După 50–60 de ani apare sarcopenia, pierderea masei musculare, iar exercițiile fizice devin obligatorii”, a mai precizat medicul.