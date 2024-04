Baraj rupt în Rusia: Mii de oameni au fost evacuați din calea apelor

Autorităţile au evacuat aproape 4.000 de case.

Presa rusă a relatat că autoritățile locale au înființat șase puncte de evacuare pentru rezidenți.

În regiunea Orenburg a fost declarată stare de urgenţă, iar autorităţile au ajutat 3.500 de persoane afectate de inundaţii, la nivel naţional, în ultimele zile.

Regiunea, care include Orsk, precum şi alte provincii şi părţi învecinate din Kazahstan au fost afectate de inundaţii.

Imagini neverificate care circulă pe aplicaţia de mesagerie Telegram păreau să arate cum apa ţâşneşte printr-o spărtură a unui mal de pământ de mică înălţime.

