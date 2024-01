Un englez care a fost diagnosticat recent cu boala Alzheimer a compus un cântec pentru a-și aminti de dragostea pe care i-o poartă soției sale.

Sursa foto: Profimedia Images

Mick Smith este un cântăreț de muzică country, din Syston, Leicestershire, și cântă în cadrul grupului de sprijin pentru demență Thrummy Drummers, relatează BBC.

El a compus cântecul "Mereu împreună" (Always Together) pentru soția sa, Diana, după ce i s-a confirmat că are Alzheimer.

Potrivit sursei citate, Smith a declarat: "Este foarte important pentru mine să fim împreună. Dacă ea ar ieși acum din lumea mea nu aș mai putea trăi”.

Cei doi sunt căsătoriți de peste 60 de ani.